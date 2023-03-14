Март, 14 в 8:41

В Кремле не ожидают, что война в Украине продлится дольше следующих трех лет.

По убеждению аналитиков Института изучения войны (ISW), на это указывает законопроект о повышении призывного возраста, поступивший 13 марта в Госдуму РФ.

Согласно документу, верхний порог призывного возраста в России должен быть повышен уже в 2023 году с 27 до 30 лет.

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А в течение 2024-2026 годов нижний порог должен повыситься с 18 до 21 года.

– Немедленным повышением верхнего порога призывного возраста в России, по всей видимости, стремятся удовлетворить часть непосредственных потребностей в живой силе во время боев в Украине и снизить требования к призыву в дальнейшем, – предполагают аналитики ISW.

Постепенным повышением нижнего порога призывного возраста с отсрочкой на три, два и один год Кремль, вероятно, пытается оградить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий войны в Украине, сделав акцент на одной группе россиян, считают в Институте изучения войны.

Исходя из этого, в ISW считают, что предложенная схема расширения возраста призывников доказывает, что в Кремле не слишком одобрительно относятся к перспективе полной мобилизации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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