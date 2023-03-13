В России хотят поднять призывной возраст до 30 лет уже этой весной

Март, 13 в 17:52

Верхняя планка призывного возраста на срочную службу в армию РФ может быть поднята до 30 лет (сейчас 27) уже во время весенней призывной кампании 2023 года. При этом нижняя планка пока останется неизменной — 18 лет.

При это уточняется, что нижний порог призывного возраста будет повышаться постепенно в течение нескольких лет. В 2023 году предполагается повышение до 19 лет.

Переходный период в законе о повышении призывного возраста подразумевает, что в 2024 году на службу будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 года — с 20, в 2026 — с 21 года.

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