Бои в Бахмуте и обстрелы Запорожской области: что происходит на 384-е сутки войны (онлайн)
Китайский лидер Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
В Верховной Раде предлагают определить политический режим РФ как рашизм.
Продолжаются бои в Бахмуте, ВСУ отбили атаки РФ на нескольких направлениях – Генштаб.
РФ заявляет о продлении зернового соглашения, но только на 60 дней.
Кабинет министров одобрил рост военных расходов на более чем 500 млрд грн в 2023 году.
Падение ВВП Украины на конец 2022 года превысило 31% – Госстат.
Европейский Союз продлил персональные санкции против Российской Федерации еще на полгода.
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