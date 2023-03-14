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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Бои в Бахмуте и обстрелы Запорожской области: что происходит на 384-е сутки войны (онлайн)

Бои в Бахмуте и обстрелы Запорожской области: что происходит на 384-е сутки войны (онлайн)

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Верховной Раде предлагают определить политический режим РФ как рашизм.

Продолжаются бои в Бахмуте, ВСУ отбили атаки РФ на нескольких направлениях – Генштаб.

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Европейский Союз продлил персональные санкции против Российской Федерации еще на полгода.

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00:17 - 14 марта

Украина должна озвучивать планы ВСУ относительно дальнейшего контрнаступления, однако без информации о том, на каких направлениях оно может состояться в ближайшее время, поскольку это очень пугает российских оккупантов.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя будущее наступление воинов ВСУ на Херсонском, Запорожском, Донецком и других направлениях.

— Никто, кроме Генштаба, не знает, где ВСУ начнут контрнаступление. Россияне об этом точно не знают. Если бы они об этом знали, то мы бы уже видели реакцию: они возводили бы оборонительные сооружения. Но говорить о наступлении нужно, чтобы враги раздражались и боялись. Не факт, что мы пойдем в наступление на Запорожском направлении, где россияне уже копают оборонительные сооружения. А может мы пойдем на другом участке фронта, — отметил аналитик.

Фото: Генштаб ВСУ

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00:06 - 14 марта

Загранпаспорта граждан Украины не будут аннулировать из-за изменения правил транслитерации. Процесс аннулирования документов для выезда за границу приостановлен, а действие других уже восстановлено.

— Аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации не будет. Процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже были аннулированы в связи с этим, восстановлено (или в ближайшее время будет восстановлено), — отметил член парламентского комитета по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Роман Бабий.

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