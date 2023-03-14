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Украина должна озвучивать планы ВСУ относительно дальнейшего контрнаступления, однако без информации о том, на каких направлениях оно может состояться в ближайшее время, поскольку это очень пугает российских оккупантов.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя будущее наступление воинов ВСУ на Херсонском, Запорожском, Донецком и других направлениях.