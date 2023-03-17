Из-за войны в Украине РФ теряет влияние в других постсоветских государствах — ISW

Март, 17 в 9:53

Из-за войны в Украине Россия теряет военное влияние в других постсоветских странах.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).

— Передислокация Россией элементов своих так называемых “миротворческих сил” из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению, — отмечается в отчете.

Эксперты напоминают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к новой широкомасштабной атаке на Нагорный Карабах.

Сейчас смотрят

— Пашинян заявил, что Армения должна обратиться в Совет Безопасности ООН, если Российская Федерация не сможет поддержать перемирие в Нагорном Карабахе по договору от 9 ноября 2020 года, — отмечается в отчете.

По данным аналитиков, так называемые “миротворческие силы” России в Нагорном Карабахе, скорее всего, не имеют достаточной численности.

Ведь российские военные передислоцировали подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — единственной российской миротворческой бригады — из Нагорного Карабаха в Украину в марте 2022 года.

— Россия, вероятно, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцировала элементы постоянно дислоцированных российских войск из российских баз в Кыргызстане, оккупированной Грузии (Абхазии и Южной Осетии) и Таджикистане для участия в боевых действиях в Украине, — подытожили аналитики ISW.