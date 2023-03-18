Март, 18 в 20:53

В Подмосковье на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности РФ Тонкий органический синтез в Долгопрудном произошел пожар.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По данным собеседника агентства, на территории предприятия горит цистерна для хранения талового масла объемом 12 куб.

В результате пожара пострадал один работник.

По данным экстренных служб, пожару присвоили третий ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 50 кв. м.

Напомним, что 26 февраля в столице России Москве произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

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Фото: скрин с видео