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Под Москвой горит один из крупнейших российских химзаводов – СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Под Москвой горит один из крупнейших российских химзаводов – СМИ

В Подмосковье на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности РФ Тонкий органический синтез в Долгопрудном произошел пожар.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По данным собеседника агентства, на территории предприятия горит цистерна для хранения талового масла объемом 12 куб.

В результате пожара пострадал один работник.

По данным экстренных служб, пожару присвоили третий ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 50 кв. м.

Напомним, что 26 февраля в столице России Москве произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин с видео

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