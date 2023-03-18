Массированный обстрел Украины и ордер МУС на арест Путина: что происходит на 388-й день войны (онлайн)
Оксен Лисовой вероятно станет новым министром образования, сообщил народный депутат;
Резников анонсировал создание нового отдела при Минобороны, который поможет расследовать военные преступления РФ;
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, решение МУС приветствовали в ряде государств мира;
Правительство Словакии одобрило отправку Украине 13 МиГ-29;
Президент Зеленский провел заседание Ставки, после которого рассказал о ситуации на фронте и результатах работы разведки;
ЕС анонсировал выплату Украине второго транша макрофина на сумму €1,5 млрд помощи.
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