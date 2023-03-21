Март, 21 в 21:20

С момента полномасштабного вторжения Китай отправил в Россию беспилотников на более чем $12 млн, что свидетельствует о тихом сотрудничестве между двумя странами.

Об этом пишет The New York Times.

Согласно официальным данным российской таможни, за последний год Китай продал РФ беспилотники и запчасти к ним на сумму более $12 млн.

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Издание отмечает, что неизвестно, содержат ли переданные РФ китайские беспилотники американские технологии.

Больше всего дронов РФ получила от китайской компании DJI, которая является одним из самых известных в мире производителей беспилотников. Продукты DJI поступали в страну-агрессор через мелких посредников и экспортеров.

— Официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие, как Казахстан, Пакистан и Беларусь, — отмечают в статье.

В NYT напомнили, что США ввели санкции против китайских компаний, которые поставляют РФ дроны или обходят экспортный контроль.

Однако, по данным издания, усилия изолировать Россию от технологий осложняются доминированием Китая в глобальной цепочке поставок электроники.

Всего почти 70 китайских компаний продали в Россию 26 различных марок китайских беспилотников за последний год.

Вторым по величине брендом был Autel, который продал дронов почти на $2 млн, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.