Март, 24 в 11:07

По состоянию на середину марта Россия передислоцировала не менее одной тысячи своих военнослужащих, которые проходили подготовку на Обуз-Лесновском полигоне на юго-западе Беларуси.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Новой ротации войск не было зафиксировано, палаточный лагерь остается на месте, что говорит о возможности продолжения программы подготовки российских солдат.

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Тот факт, что Россия прибегла к обучению своих военнослужащих на базе гораздо менее опытной белорусской армии, говорит о том, как “специальная военная операция” России серьезно нарушила систему подготовки российских военных — инструкторы в основном были направлены в Украину.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на спутниковые снимки с полигона Обуз-Лесновский также подтвердила, что Россия вывела часть своего контингента из Беларуси, однако палатки для проживания личного состава оставила.

Это может свидетельствовать о планах по дальнейшему обучению новых российских военных.