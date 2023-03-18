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Факты / Світ / Росія

Беларускі Гаюн: РФ не собирается сворачивать “тренировочный лагерь”

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Россия вывела часть своего контингента из Беларуси, однако палатки для проживания личного состава не демонтированы, что может свидетельствовать о планах перебросить новые подразделения для обучения.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на последние спутниковые снимки с полигона Обуз-Лесновский, которые это подтверждают.

— Это означает, что ВС РФ не собираются сворачивать свой “тренировочный лагерь” на полигоне, и стоит ожидать переброски в Республику Беларусь новых групп военных для обучения, — считают аналитики.

Относительно изменения численности группировки ВС РФ в Беларуси у них нет данных.

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В начале марта в Госпогранслужбе заявили, что на территории Беларуси находятся около 9-10 тыс. российских военных, однако в последнее время их количество уменьшается.

По данным пограничников, в Беларуси нет признаков создания ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины.

Источник: Беларускі Гаюн

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