ЕС введет санкции в ответ на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси — Боррель

Март, 26 в 18:53

Европейский Союз введет санкции против России в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор, — написал он в Twitter.

Боррель подчеркнул, что ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.

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#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice. The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко. По его словам, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

В связи с заявлением Путина МИД Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.