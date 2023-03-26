ЕС введет санкции в ответ на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси — Боррель
Европейский Союз введет санкции против России в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
— Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор, — написал он в Twitter.
Боррель подчеркнул, что ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.
#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.
The EU stands ready to respond with further sanctions.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023
25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко. По его словам, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
В связи с заявлением Путина МИД Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.