ЕС введет санкции в ответ на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси — Боррель

Европейский Союз введет санкции против России в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель подчеркнул, что ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.

The EU stands ready to respond with further sanctions.

