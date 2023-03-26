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Факты / Світ / Росія

ЕС введет санкции в ответ на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси — Боррель

Валентина Чорна, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Европейский Союз введет санкции против России в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор, — написал он в Twitter.

Боррель подчеркнул, что ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.

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25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко. По его словам, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

В связи с заявлением Путина МИД Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

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Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины

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