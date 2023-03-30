Март, 30 в 10:40

Россия вряд ли сможет дополнительно привлечь 400 тыс. добровольцев для войны против Украины.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили в ответ на заявления российских СМИ о подготовке к старту новой кампании по набору военных.

– В России пытаются изобразить это как кампанию по привлечению добровольцев и профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Однако существует реалистичная вероятность того, что на практике эта разница будет размыта, – предполагают британские разведчики.

По убеждению британского оборонного ведомства, власти на местах постараются выполнить доведенные показатели принуждением.

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Новым набором под прикрытием так называемой волонтерской модели в РФ стремятся удовлетворить дефицит персонала и минимизировать сопротивление граждан.

В разведке Минобороны Великобритании не верят, что россиянам удастся привлечь 400 тыс. настоящих волонтеров.

Тем более, отмечают британские разведчики, чтобы восстановить боевое могущество России не хватает не только личного состава, но и гораздо больше боеприпасов и военной техники, чем у нее есть сейчас.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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