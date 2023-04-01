Апрель, 01 в 7:17

Российский диктатор Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики России, которая направлена на создание антизападной коалиции.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

В этой концепции Запад представлен как антироссийская и международно дестабилизирующая сила в гораздо большей степени, чем в предыдущей концепции 2016 года.

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Прямо говорится, что США и их союзники якобы развязали гибридную войну, направленную на ослабление России.

А вот Россия в этой концепции представлена, как страна, желающая создать многополярный мировой порядок и для этого определены внешнеполитические задачи РФ. Среди прочего Россия хочет лишить США предполагаемого доминирования в мировых делах.

В концепции утверждается, что якобы большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией.

Аналитики ISW считают, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином для попыток сплотить остальной мир против Запада. А новый документ якобы должен помочь сформировать антизападный блок.

По оценке ISW, предложение Путина о создании антизападного блока во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту Путина с Западом.

Американские аналитики отмечают, что снижение экономики России и постоянные военные неудачи армии оккупантов в Украине никак не подталкивают страны проявлять серьезный интерес к предложению Путина.

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