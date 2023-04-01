Си Цзиньпин отказался: в ISW оценили, готовы ли страны поддержать антизападную концепцию Путина
Российский диктатор Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики России, которая направлена на создание антизападной коалиции.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.
В этой концепции Запад представлен как антироссийская и международно дестабилизирующая сила в гораздо большей степени, чем в предыдущей концепции 2016 года.
Прямо говорится, что США и их союзники якобы развязали гибридную войну, направленную на ослабление России.
А вот Россия в этой концепции представлена, как страна, желающая создать многополярный мировой порядок и для этого определены внешнеполитические задачи РФ. Среди прочего Россия хочет лишить США предполагаемого доминирования в мировых делах.
В концепции утверждается, что якобы большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией.
Аналитики ISW считают, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином для попыток сплотить остальной мир против Запада. А новый документ якобы должен помочь сформировать антизападный блок.
По оценке ISW, предложение Путина о создании антизападного блока во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту Путина с Западом.
Американские аналитики отмечают, что снижение экономики России и постоянные военные неудачи армии оккупантов в Украине никак не подталкивают страны проявлять серьезный интерес к предложению Путина.
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