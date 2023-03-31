Кто придет к власти после изоляции Путина и какой будет Россия после поражения в войне – Подоляк

Март, 30 в 22:09

После того, как президент РФ Владимир Путин будет изолирован, к власти придет транзитивный исполняющий обязанности.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эксклюзивном интервью Яне Брензей.

– Вот эти заявления Евгения Пригожина (владелец ЧВК Вагнера. – Ред.), Фархада Ахмедова, они сами по себе не имеют значения, но они показали, о чем думают российские элиты на разных уровнях. И настроения там достаточно четкие, они ожидают момента, когда Путин начнет падать, когда он будет терять влияние, и начнется процесс внутренней грызни. Там несколько силовых групп, они между собой определенное время будут воевать за то, кто из них будет иметь право транзитировать власть в сторону своего фаворита. И они будут по-разному выглядеть в финале этого сражения, — говорит он.

По мнению Подоляка, если Россия потерпит еще несколько тактических существенных поражений и Путин потеряет голос, то его окружение обернется против него.

Сейчас смотрят

– Они будут говорить, что Путин – никто, что он виноват во всем. Есть какой-то транзитивный исполняющий обязанности, потому что Путин будет изолирован, готовый принять на себя определенные обязательства. В первую очередь, немедленно вывести остатки российских войск с территории Украины. Но у нас есть другие вопросы, которые будут на столе переговоров. Первое, это репарации, второе, это военные преступники, третье, демилитаризация России и зона демилитаризации приграничная, 50-100 км, – говорит советник.

Кроме того, он отметил, что Россия после проигрыша должна избавиться от ракет дальностью 1500 км.

– И потому транзитивный президент, в независимости от того, кто он будет, он это все подпишет, а после этого потеряет свою легитимность, потому что мятежные процессы в России существенно увеличатся. И там будет то, что было в 1991 году. Там появятся новые лидеры, которых мы можем еще не знать, временные популисты, очень слабые партии, — добавляет он.

Реваншизм в России после войны будет, но это будет попытка в хаотическом обществе совершить деление, забрать имущество у олигархов, местных.