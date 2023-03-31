Кто придет к власти после изоляции Путина и какой будет Россия после поражения в войне – Подоляк
После того, как президент РФ Владимир Путин будет изолирован, к власти придет транзитивный исполняющий обязанности.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эксклюзивном интервью Яне Брензей.
– Вот эти заявления Евгения Пригожина (владелец ЧВК Вагнера. – Ред.), Фархада Ахмедова, они сами по себе не имеют значения, но они показали, о чем думают российские элиты на разных уровнях. И настроения там достаточно четкие, они ожидают момента, когда Путин начнет падать, когда он будет терять влияние, и начнется процесс внутренней грызни. Там несколько силовых групп, они между собой определенное время будут воевать за то, кто из них будет иметь право транзитировать власть в сторону своего фаворита. И они будут по-разному выглядеть в финале этого сражения, — говорит он.
По мнению Подоляка, если Россия потерпит еще несколько тактических существенных поражений и Путин потеряет голос, то его окружение обернется против него.
– Они будут говорить, что Путин – никто, что он виноват во всем. Есть какой-то транзитивный исполняющий обязанности, потому что Путин будет изолирован, готовый принять на себя определенные обязательства. В первую очередь, немедленно вывести остатки российских войск с территории Украины. Но у нас есть другие вопросы, которые будут на столе переговоров. Первое, это репарации, второе, это военные преступники, третье, демилитаризация России и зона демилитаризации приграничная, 50-100 км, – говорит советник.
Кроме того, он отметил, что Россия после проигрыша должна избавиться от ракет дальностью 1500 км.
– И потому транзитивный президент, в независимости от того, кто он будет, он это все подпишет, а после этого потеряет свою легитимность, потому что мятежные процессы в России существенно увеличатся. И там будет то, что было в 1991 году. Там появятся новые лидеры, которых мы можем еще не знать, временные популисты, очень слабые партии, — добавляет он.
Реваншизм в России после войны будет, но это будет попытка в хаотическом обществе совершить деление, забрать имущество у олигархов, местных.
– То есть это будет война за ресурсы, внутренняя война, и они будут постепенно проседать с точки зрения экономики влияния. И Россия будет выглядеть не так, как все думают, она не будет консолидирована, так, как была, например, после Первой мировой войны Германия. Нет, Россия будет выглядеть иначе, Россия погрязнет во внутренних бунтах, захвате власти в разных регионах, – говорит советник.