Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

В Санкт-Петербурге в кафе раздался взрыв: погиб пропагандист Татарский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Санкт-Петербурге в кафе раздался взрыв: погиб пропагандист Татарский

В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате чего много пострадавших, один погиб.

Такие данные приводят росСМИ, ссылаясь на экстренные службы.

Сейчас смотрят

Также, по их данным, взрыв произошел в заведении, где шел творческий вечер пропагандиста Владлена Татарского.

Сообщают, что погиб сам Татарский.

Справка. Владлен Татарский, он же Максим Фомин – бывший боевик так называемой ДНР. Родился в Макеевке. За псевдоним себе взял имя героя романа Виктора Пелевина.

В 2011 году Фомин был осужден на 12 лет за вооруженное ограбление банка на Донбассе, однако из зоны его освободили в 2014 году российские войска, под обязательство воевать против Украины. Тогда он оказался в рядах пророссийских боевиков. Вскоре начал позиционировать себя как “журналист и писатель”, участвовал в телевизионных “диалогах” с российскими военными, настаивал, что в Украине “гражданская война”.

Фомин был приглашен в декабре 2022 года на выступление российского диктатора Владимира Путина в Кремле в числе представителей  элиты РФ.

Предварительно взрывчатка была спрятана в статуэтку, подаренную военкору неизвестной девушкой. Погиб только он, по уточненным данным, еще 15 человек пострадали.

Мощность взрывного устройства в Санкт-Петербурге составила более 200 грамм тротила.

Читайте
Застрелили в тылу: ликвидирован российский наемник и пропагандист Игорь Магнушев

Журналисты сообщают, что взрыв произошел в кафе, которое раньше принадлежало Евгению Пригожину. В выходные в нем собирался так называемый дискуссионный клуб Кибер Z фронт.

Фото: скрин с видео

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка