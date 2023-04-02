В Санкт-Петербурге в кафе раздался взрыв: погиб пропагандист Татарский
В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате чего много пострадавших, один погиб.
Такие данные приводят росСМИ, ссылаясь на экстренные службы.
Также, по их данным, взрыв произошел в заведении, где шел творческий вечер пропагандиста Владлена Татарского.
Сообщают, что погиб сам Татарский.
Справка. Владлен Татарский, он же Максим Фомин – бывший боевик так называемой ДНР. Родился в Макеевке. За псевдоним себе взял имя героя романа Виктора Пелевина.
В 2011 году Фомин был осужден на 12 лет за вооруженное ограбление банка на Донбассе, однако из зоны его освободили в 2014 году российские войска, под обязательство воевать против Украины. Тогда он оказался в рядах пророссийских боевиков. Вскоре начал позиционировать себя как “журналист и писатель”, участвовал в телевизионных “диалогах” с российскими военными, настаивал, что в Украине “гражданская война”.
Фомин был приглашен в декабре 2022 года на выступление российского диктатора Владимира Путина в Кремле в числе представителей элиты РФ.
Предварительно взрывчатка была спрятана в статуэтку, подаренную военкору неизвестной девушкой. Погиб только он, по уточненным данным, еще 15 человек пострадали.
Мощность взрывного устройства в Санкт-Петербурге составила более 200 грамм тротила.
Журналисты сообщают, что взрыв произошел в кафе, которое раньше принадлежало Евгению Пригожину. В выходные в нем собирался так называемый дискуссионный клуб Кибер Z фронт.
Фото: скрин с видео