Застрелили в тылу: ликвидирован российский наемник и пропагандист Игорь Магнушев

Февраль, 08 в 13:03

В больнице после ранения в голову скончался наемник и пропагандист РФ Игорь Магнушев, известный тем, что полгода назад размахивал со сцены черепом якобы убитого украинского защитника Азовстали.

Об этом со ссылкой на друга российского оккупанта Акима Апачева сообщают российские пропагандисты.

По данным российских СМИ, Магнушев был ранен выстрелом в голову несколько дней назад. Во время своего позорного выступления летом 2022 года этот наемник повторял заявления российской пропаганды и призывал к геноциду украинцев.

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Он заявил, что РФ якобы “воюет не с людьми, а с идеей” существования Украины, а также – что “все носители этой идеи должны быть уничтожены”.

Кроме того, пропагандист держал в руке череп, который, по его словам, принадлежит погибшему украинскому защитнику Азовстали.

Украинский омбудсмен уже обратился к ООН по поводу этой ситуации.

Напомним, о том, что Магнушеву прострелили голову в Луганской области, стало известно 4 февраля.

По одной из версий, это могли сделать кадыровцы.

Раненого пропагандиста доставили в нейрохирургическое отделение одной из больниц в оккупированной россиянами Кадиевке (бывший Стаханов).

Фото: Скриншот відео honey bunny