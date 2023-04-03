Руководитель МАГАТЭ едет в Россию, чтобы обсудить безопасность на временно оккупированной ЗАЭС

Апрель, 03 в 20:07

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в среду посетит Россию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей МАГАТЭ.

Сообщается, что Гросси посетит российский Калининград. На переговорах речь пойдет о безопасности временно оккупированной Запорожской АЭС.

— Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время войны, — сказал представитель агентства.

По словам Гросси, который посетил ЗАЭС на прошлой неделе, ситуация на атомной станции не улучшилась. Он указал на усиление военной активности в этом районе.

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Во время визита Гросси заявил, что пытается сформулировать “реалистичные, жизнеспособные предложения”, которые были бы приемлемыми для обеих сторон.

Директор МАГАТЭ заявил, что его предложение заключить соглашение по защите Запорожской АЭС все еще актуально. Сейчас он корректирует предложения, чтобы добиться прорыва в этом вопросе. Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.