Март, 29 в 16:43

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его предложение заключить соглашение по защите Запорожской АЭС все еще актуально.

Сейчас он корректирует предложения, чтобы добиться прорыва в этом вопросе. Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.

— Мы вносим некоторые коррективы в те предложения, которые предлагаем к обсуждению. Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны или не должны делать для защиты станции, — сказал Гросси в интервью Reuters.

Последнее предложение главы МАГАТЭ больше не включает в себя создание зоны демилитаризации вокруг ЗАЭС. В то же время Украина не хочет соглашения, которое фактически признает или позволит российское военное присутствие на станции.

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Другие элементы плана Гросси содержат требования прекращения огня по станции и с нее, а также вывод тяжелого вооружения.

— Я ни в коем случае не сдаюсь. Я думаю, наоборот, нам нужно приумножить наши усилия, нам нужно продолжать, — сказал Гросси и добавил, что сейчас в регионе усилилась военная активность.

Напомним, что сегодня Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС. Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали российские захватчики.

Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС не улучшилась, а боевые действия вокруг станции только усиливаются.