Руководитель МАГАТЭ Гросси раскрыл подробности плана по защите Запорожской АЭС
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его предложение заключить соглашение по защите Запорожской АЭС все еще актуально.
Сейчас он корректирует предложения, чтобы добиться прорыва в этом вопросе. Гросси настаивает на создании зоны безопасности на станции, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.
— Мы вносим некоторые коррективы в те предложения, которые предлагаем к обсуждению. Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны или не должны делать для защиты станции, — сказал Гросси в интервью Reuters.
Последнее предложение главы МАГАТЭ больше не включает в себя создание зоны демилитаризации вокруг ЗАЭС. В то же время Украина не хочет соглашения, которое фактически признает или позволит российское военное присутствие на станции.
Другие элементы плана Гросси содержат требования прекращения огня по станции и с нее, а также вывод тяжелого вооружения.
— Я ни в коем случае не сдаюсь. Я думаю, наоборот, нам нужно приумножить наши усилия, нам нужно продолжать, — сказал Гросси и добавил, что сейчас в регионе усилилась военная активность.
Напомним, что сегодня Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС. Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали российские захватчики.
Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС не улучшилась, а боевые действия вокруг станции только усиливаются.