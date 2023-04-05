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Российские чиновники пытаются найти деньги за рубежом для долгой войны против Украины — британская разведка

Бедрак Виктория, редактор ленты
Гроші РФ
Фото: Depositphotos

Россия ищет за рубежом финансы для длительной войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Указано, что 28 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что выпуск части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте “в разработке”. Это свидетельствует о том, что РФ рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны государств, которые она считает “дружественными”.

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— Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать бюджетный дефицит в России. Такие инвесторы косвенно будут финансировать вторжение России в Украину, — отмечает британская разведка.

Там также добавляют, что последние месяцы собственные российские банки были основными субъектами, которые покупали государственный долг РФ. В то же время маловероятно, что они способны полностью финансировать ожидаемый дефицит в будущем.

— Российские чиновники, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов заткнуть дыры в финансах, поскольку они планируют затяжную войну против Украины. Однако остается непонятным, удастся ли России реализовать эти планы, — отмечают в Минобороны Великобритании.

Ранее в ISW сообщили, что Кремль продолжает использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать предоставление Западом военной помощи Украине перед контрнаступлением ВСУ.

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Источник: Министерство обороны Великобритании

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