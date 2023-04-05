В ISW объяснили причины усиления ядерного шантажа со стороны РФ
Кремль продолжает использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать предоставление Западом военной помощи Украине перед контрнаступлением ВСУ.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Указано, что 4 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой и разведывательной деятельности у границ РФ и Беларуси.
Шойгу усилил имеющиеся российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет боеспособные ядерные самолеты и системы Искандер-М, способные нанести ядерный удар. Он также добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали учения с комплексами Искандер-М, в том числе с применением тактического ядерного оружия.
— Заявления Шойгу не содержат новых данных о белорусских учениях и являются частью информационной операции. Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США, — указывают в ISW.
Аналитики добавляют, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким, а размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на боевые действия в Украине.
Кроме этого, развернутое Россией ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который там постоянно дислоцируется.
Ранее экс-президент США Билл Клинтон выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Он высказал предположение, что в противном случае Россия могла бы не осуществить полномасштабное вторжение против Украины.