В ISW объяснили причины усиления ядерного шантажа со стороны РФ

Апрель, 05 в 8:25

Кремль продолжает использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать предоставление Западом военной помощи Украине перед контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что 4 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой и разведывательной деятельности у границ РФ и Беларуси.

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Шойгу усилил имеющиеся российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет боеспособные ядерные самолеты и системы Искандер-М, способные нанести ядерный удар. Он также добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали учения с комплексами Искандер-М, в том числе с применением тактического ядерного оружия.

— Заявления Шойгу не содержат новых данных о белорусских учениях и являются частью информационной операции. Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США, — указывают в ISW.

Аналитики добавляют, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким, а размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на боевые действия в Украине.

Кроме этого, развернутое Россией ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который там постоянно дислоцируется.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Он высказал предположение, что в противном случае Россия могла бы не осуществить полномасштабное вторжение против Украины.