Провалы в Угледаре и большие потери: разведка Британии объяснила, за что Путин уволил Мурадова

Апрель, 06 в 10:58

Причиной увольнения генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировкой войск (ВГВ), о чем пишут в российских соцсетях, вероятно, стали огромные потери за последние месяцы и провальные попытки захватить Угледар Донецкой области.

Об этом сообщает в Twitter разведка Министерства обороны Великобритании.

По их данным, операции Мурадова вызвали публичную критику со стороны различных российских комментаторов, включая самих военных.

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— Мурадов возглавил ВГВ после провальной попытки штурма Киева с северо-запада во время первого полномасштабного вторжения. Сейчас это самый высокопоставленный российский военный, уволенный в 2023 году, но вероятны и другие, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе, — считают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 April 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/gX1G4bGxl4 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/v19F58d2Xw — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 6, 2023

Российский диктатор Владимир Путин назначил Рустама Мурадова командующим Восточной группировкой войск в начале октября 2022 года.

До этого Мурадов командовал российскими войсками на оккупированном Донбассе, имеет боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.

Фото: скриншот видео