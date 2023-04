Провалы в Угледаре и большие потери: разведка Британии объяснила, за что Путин уволил Мурадова

Причиной увольнения генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировкой войск (ВГВ), о чем пишут в российских соцсетях, вероятно, стали огромные потери за последние месяцы и провальные попытки захватить Угледар Донецкой области.

Об этом сообщает в Twitter разведка Министерства обороны Великобритании.

По их данным, операции Мурадова вызвали публичную критику со стороны различных российских комментаторов, включая самих военных.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 April 2023.

