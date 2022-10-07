Путин во второй раз за год сменил руководителя восточного военного округа
Российский диктатор Владимир Путин назначил нового командующего восточным военным округом.
Группировку возглавил Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на оккупированном Донбассе.
Информацию об этом сообщил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, у Мурадова есть боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.
Мурадов заменил Александра Чайко, который пробыл в должности меньше года, потому что его назначили на нее 21 ноября 2021 года.
Недавно в России сменился и командующий Западным военным округом. На эту должность был назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, ранее возглавлявший группировку российских войск в Сирии.
По информации Washington Post, в ближайшем окружении Путина появился человек, который в последние недели непосредственно выражал свое несогласие с его действиями в войне, развязанной РФ против Украины. Это следует из данных, полученных разведкой США.
Один из источников заявил, что недовольство, высказанное членом ближайшего окружения Путина, связано с тем, что он считает управление военными действиями неэффективным. А также – недоволен ошибками, допущенными теми, кто ведет военную кампанию.
Личность этого человека не сообщают, но его имя фигурирует в сообщениях американской разведки.