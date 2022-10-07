Путин во второй раз за год сменил руководителя восточного военного округа

Октябрь, 07 в 15:46

Российский диктатор Владимир Путин назначил нового командующего восточным военным округом.

Группировку возглавил Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на оккупированном Донбассе.

Информацию об этом сообщил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, у Мурадова есть боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.

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Мурадов заменил Александра Чайко, который пробыл в должности меньше года, потому что его назначили на нее 21 ноября 2021 года.

Недавно в России сменился и командующий Западным военным округом. На эту должность был назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, ранее возглавлявший группировку российских войск в Сирии.

По информации Washington Post, в ближайшем окружении Путина появился человек, который в последние недели непосредственно выражал свое несогласие с его действиями в войне, развязанной РФ против Украины. Это следует из данных, полученных разведкой США.

Один из источников заявил, что недовольство, высказанное членом ближайшего окружения Путина, связано с тем, что он считает управление военными действиями неэффективным. А также – недоволен ошибками, допущенными теми, кто ведет военную кампанию.

Личность этого человека не сообщают, но его имя фигурирует в сообщениях американской разведки.