Горит Кремль: появилось видео подлета БпЛА и купола резиденции Путина в огне

Социальные сети публикуют видео атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве. Инцидент произошел в ночь на 3 мая.

Очевидцы сообщали, что видели искры и дым в небе, а также людей с фонариками у кремлевской стены.

Видео момента попадания БпЛА по Кремлю

На одном из коротких видео видно, как дрон подлетает близко к куполу Кремля, после чего в него попадает снаряд.

Еще на одном видео видно, как пылает верхушка купола здания, где произошло попадание в дрон.

Кремль уже обвинил Украину в якобы попытке осуществить удар беспилотниками по резиденции Путина.

Там заявили, что Москва расценивает атаку на резиденцию диктатора как спланированную террористическую акцию. Кроме того, там назвали это “попыткой покушения на Путина”. Москва пригрозила Киеву ответным ударом.

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