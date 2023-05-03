Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Россия
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Горит Кремль: появилось видео подлета БпЛА и купола резиденции Путина в огне

Кремль
Фото: Pexels

Социальные сети публикуют видео атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве. Инцидент произошел в ночь на 3 мая.

Очевидцы сообщали, что видели искры и дым в небе, а также людей с фонариками у кремлевской стены.

Видео момента попадания БпЛА по Кремлю

На одном из коротких видео видно, как дрон подлетает близко к куполу Кремля, после чего в него попадает снаряд.

Еще на одном видео видно, как пылает верхушка купола здания, где произошло попадание в дрон.

Кремль уже обвинил Украину в якобы попытке осуществить удар беспилотниками по резиденции Путина.

Там заявили, что Москва расценивает атаку на резиденцию диктатора как спланированную террористическую акцию. Кроме того, там назвали это “попыткой покушения на Путина”. Москва пригрозила Киеву ответным ударом.

Безпілотники, Владимир Путин, Кремль, Москва, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ готовит масштабный террористический акт: Подоляк об “атаке” дронами Кремля
Михайло Подоляк
Нагнетание ситуации перед 9 мая: в ОП отреагировали на атаку дронами Кремля
Горит Кремль: появилось видео подлета БпЛА и купола резиденции Путина в огне
Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать
БПЛА безпілотник
Россия обвиняет Украину якобы в попытке нанести удар по Кремлю
Кремль, Москва
До 8,5 тыс. грн: за нарушение правил запуска беспилотников будут штрафовать
дрон
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Антитіла концерт у Криму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
Горит Кремль: появилось видео подлета БпЛА и купола резиденции Путина в огне
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
Горит Кремль: появилось видео подлета БпЛА и купола резиденции Путина в огне
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.05.2023)
Горит Кремль: появилось видео подлета БпЛА и купола резиденции Путина в огне
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь