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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В разведке считают, что в параде 9 мая участвовал ненастоящий Путин

путін на параді у москві

В параде на Красной площади в Москве по случаю 9 мая участвовал человек, похожий на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в телеэфире FreeДом.

На вопрос, были ли у разведчиков подозрения, что на параде был ненастоящий Путин, Юсов ответил:

— Это не подозрения. Это информация. Участие в параде принимал человек, похожий на Путина, — сказал Юсов.

Комментируя посещение парада со стороны лидеров нескольких стран, он сказал, что они прибыли не столько прикрыть человека похожего на Путина, сколько других участников процессии, “которые на трибуне трибуне переживали за свои жизни”.

— Но все враждебные ИПСО относительно того, что Украина готовит удары по Кремлю в этот день, не подтвердились. Можно сказать, что в определенной степени, этот псевдопарад проходил под контролем украинских Сил безопасности и обороны, — добавил Юсов.

Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал заложниками лидеров стран, которые приехали на парад к Путину. Он отметил, что это самый короткий парад со времени первого проведенного после победы во Второй мировой войне.

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