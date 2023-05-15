Пригожин предлагал Киеву данные о позициях войск РФ в обмен на выход ВСУ из Бахмута — WP

Главарь боевиков Вагнера Евгений Пригожин предлагал передать украинской разведке места дислокации российских войск в обмен на выход ВСУ из Бахмута.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на утечку документов американской разведки, просочившихся на платформе группового чата Discord.

Сообщается, что Пригожин передал Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины свое предложение, что если украинское командование выведет подразделения из окрестностей Бахмута, он готов предоставить Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина сможет атаковать.

Двое украинских чиновников подтвердили, что владелец ЧВК Вагнер несколько раз разговаривал с ГУР. Однако Киев отклонил предложения Пригожина, потому что ему не доверяют и считает, что он мог врать. В Вашингтоне также не доверяют словам Евгения Пригожина.

Известно, что владелец ЧВК Вагнер публично враждует с российским военным командованием, однако является союзником диктатора Владимира Путина. А российский президент может расценить предложение Пригожина обменять жизнь боевиков Вагнера на русских солдат как государственную измену.

Издание The Washington Post отмечает, что Пригожин очень разочарован боями за Бахмут. Кроме того, он постоянно жаловался, публично и частным образом, что министерство обороны России не предоставило его бойцам боеприпасов и техники, необходимых для достижения успеха в Бахмуте.

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в эфире Единых новостей отметил, что информация о предложении Пригожина является очередным вбросом.

— Кому сейчас нужно обсуждать подобные вещи? Спецслужбы Украины будут и должны обсуждать подобные вещи, когда это будет соответствовать национальным интересам. Понятно, что Украина делает все возможное, чтобы защищать собственные национальные интересы, эффективно деоккупировать территорию. Если речь идет о разведке, то, да, Украина использует различные средства и инструменты. Относительно некоторых вбросов, то продолжаются официальные расследования в Министерстве юстиции Соединенных Штатов, я не думаю, что мы должны это комментировать, — сказал Андрей Юсов.

Владелец ЧВК Вагнер называет бои за восточный город одними из самых кровавых в этой войне. Пригожин, который обещал взять город под контроль до 9 мая, недавно публично угрожал вывести свои войска.

Источник : The Washington Post

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