По итогам четвертого раунда межправительственных украинско-словацких консультаций достигнуты договоренности о предоставлении Украине новых пакетов финансирования, энергетического оборудования и спецтехники. Поддержка направлена ​​на укрепление украинской стойкости в условиях ежедневных атак.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо, которая состоялась во Львове.

Словакия выделит Украине новые пакеты помощи

Во время переговоров правительство Словакии объявило о передаче очередного пакета поддержки для энергетического и транспортного секторов Украины. На эти деньги планируют закупить 54 генератора, которые уже до конца месяца доставят в Украину.

Сейчас смотрят

— Закупленные на эти средства генераторы уже к концу этого месяца будут доставлены в Украину и пойдут на обеспечение энергетической устойчивости в наших регионах, особенно это касается прифронтовых областей, — подчеркнул Корецкий.

Словакия приняла решение передать три тепловоза для нужд АО Укрзализныця. Глава украинского правительства обратил внимание на критическую важность этой помощи, ведь враг каждый день атакует гражданскую и транспортную инфраструктуру.

Финансирование укрытий и медицины

Кроме энергетического и транспортного направлений, Братислава направит финансовые ресурсы на сектор безопасности и социального сектора. В частности, €300 тыс. передадут на финансирование укрытий, а €200 тыс. направят на приобретение медицинского оборудования для украинских больниц.

— Словакия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и наше движение в Европейский Союз. Нам важно слышать сильный голос солидарности в этих сверхсложных условиях, особенно слышать голос солидарности соседей, — подытожил Корецкий.

Подписанные двусторонние документы

В конце встречи правительственные делегации скрепили подписями ряд двусторонних документов. В частности, они подписали совместное коммюнике по результатам четвертого раунда консультаций правительства Украины и Словакии.

Кроме того, они согласовали соглашение о создании двуязычной украинско-английской гимназии на территории Словакии и двуязычной словацко-английской гимназии в Украине.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития человеческих ресурсов, образования, исследований и науки для ядерной отрасли между образовательными ведомствами обеих стран.

Как отмечается, Корецкий и Фицо утвердили письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере модернизации пограничной инфраструктуры и внедрении системы єЧерга.

Фото: Сергей Корецкий

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.