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Есть раненые: росСМИ сообщают об атаке дрона на здание ФСБ в Курской области

Есть раненые: росСМИ сообщают об атаке дрона на здание ФСБ в Курской области

В Курской области России дрон скинул на здание управления ФСБ три боеприпаса, есть раненые.

Об этом пишут российские СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.

Сообщается, что инцидент произошел около 23:00 в понедельник, 15 мая, в поселке Глушково. Это недалеко от государственной границы.

Сообщается, что на здание пограничного управления Федеральной службы безопасности по Курской области якобы украинский беспилотник сбросил три боеприпаса.

В результате пять пограничников получили ранения, их госпитализировали. У всех пострадавших осколочные ранения живота, ног, лица, сообщает издание ASTRA.

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Есть раненые: росСМИ сообщают об атаке дрона на здание ФСБ в Курской области

Ранее сообщалось, что в Курске прогремели мощные взрывы — там якобы зафиксирован прилет.

Фото: Google Maps

 

Взрыв, Дрони, Курськ, Россия, ФСБ
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