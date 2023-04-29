В российском городе Курск прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, там зафиксирован прилет.

По информации местных Telegram-каналов, после взрывов по меньшей мере в пяти населенных пунктах исчезло электроснабжение.

— Только-только прилетело что-то. Курская Народная Республика, Глушковский район, хлопает, — отмечают украинские Telegram-каналы.

Пока неизвестно, что именно взорвалось в российском Курске. Российские СМИ пока не сообщают, что там происходит.

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