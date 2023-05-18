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Россия
Валентина Чорна, редактор ленты

Разрабатывали гиперзвуковые ракеты: в России за госизмену арестовали трех ученых

Разрабатывали гиперзвуковые ракеты: в России за госизмену арестовали трех ученых
Фото: Getty Images

В России за государственную измену арестовали трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, которые занимались созданием гиперзвуковых летательных аппаратов.

Об этом пишет издание The Moscow Times.

Отмечается, что во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в государственной измене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля он находится под домашним арестом.

Директор института Александр Шиплюк был помещен в СИЗО Лефортово еще в августе 2022 года. А перед этим арестовали главного научного сотрудника Анатолия Маслова.

Обоим предъявлено обвинение по той же статье — 275 УК РФ Госизмена. Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. В 2012 году на научном семинаре во Франции они представили экспериментальный дизайн такого оружия.

Через четыре года появилась работа совместного авторства двух ученых об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Шиплюк в последние годы также занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет.

Всего в Сибирском отделении РАН уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева.

Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.

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