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Подразделения понесли незначительные потери: NYT сообщил детали операции в Белгородской области

Подразделения понесли незначительные потери: NYT сообщил детали операции в Белгородской области

Украинские военные не заходили на территорию России во время операции в Белгородской области, российские добровольцы понесли незначительные потери.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, украинские военные в основном действовали как поддержка, защищая границу Украины в этом районе на случай российской контратаки. При этом ни один боец ВСУ не заходил на территорию России.

Чиновник также отметил, что потери в частях, участвовавших в операции, есть, но недостаточные, чтобы сказаться на их боеспособности. Других подробностей чиновник не сообщил.

22 мая подразделения РДК и ЛСР вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области.

В результате действий российских подразделений, которые настроены враждебно к власти в Кремле, был уничтожен один из пограничных пунктов и “освобождены населенные пункты Козинка и Гора-Подол”. Также сообщалось о боях за населенный пункт Грайворон.

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Ганна Маляр

Источник: NYT
Белгород, Война в Украине
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