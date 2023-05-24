События в Белгородской области серьезно подорвали имидж Путина — военный эксперт

События в Белгородской области нанесли серьезный удар по имиджу российского диктатора Владимира Путина как гаранта территориальной целостности и неприкосновенности границ РФ.

Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— На мой взгляд, и военная цель, и информационно-психологическая. И здесь есть несколько очень серьезных стратегических выводов. Я предложу свой взгляд. Первый и самый главный — очень серьезный удар по имиджу Путина как гаранта территориальной целостности и неприкосновенности границ Российской Федерации, — рассказал аналитик.

По его словам, теперь окончательно понятно, что Российская Федерация имеет дырявые как решето государственные границы.

— Второй момент — снято окончательно табу, что можно переносить боевые действия на территорию России. И это невероятно хорошо. Оказалось, что российские границы абсолютно дырявые как решето, следовательно, это основание такой себе башни Кремля, которая называется Бортников и Патрушев. То есть КГБ бывшая, ФСБ, именно они отвечают за границу, начиная со времен рождения Советского Союза и НКВД.

И самый главный вывод — все элиты российские, и региональные, и центральные задумаются. А могут ли они быть в безопасности, какие такие рейды происходят в принципе и по сути? И не может не радовать. Наконец по-настоящему страх пришел на территорию Российской Федерации, — отметил военный эксперт.

Однако Черник считает, что не нужно повышать ожидания от событий в Брянской области РФ. По его мнению, должно быть больше рейдов, чтобы переломить ход полномасштабной войны в Украине.

— С чисто военной точки зрения — не нужно поднимать планку ожиданий, что, мол, эти рейды переломят ход войны. Они должны стать массированными, то есть большими. Если бы там была где-то механизированная бригада, тогда — да. Противнику пришлось бы снимать с линии разграничения боевые части. А так, то и так неплохо.

Должны понимать, что настоящее партизанское движение требует опоры на собственное население. Этого признака я пока не вижу. Все, что там происходит, однозначно приветствуется. Украина приобретает свою стратегическую военную субъектность, — подчеркнул Черник.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.