Президент США Дональд Трамп объявил о введении ряда тарифов на конкретные товары, которые вступят в силу 1 октября 2025 года. Это включает пошлины на любые фармацевтические препараты, производители которых не имеют заводов в США.

Об этом пишет издание The Hill.

Трамп вводит новые пошлины

Тарифы, которые являются дополнением к масштабным взаимным пошлинам, введенным Трампом для стран всего мира, вероятно, вызовут критику, особенно в отношении импорта фармацевтических препаратов.

Сейчас смотрят

Эксперты уже выражают обеспокоенность, что эти тарифы могут вызвать проблемы с цепочками поставок и осложнить и повысить цены на приобретение определенных лекарств.

– С 1 октября 2025 года мы будем применять 100% пошлину на любые брендовые или запатентованные фармацевтические продукты, за исключением тех случаев, когда компания строит свой фармацевтический завод в Америке, – написал Трамп в Truth Social.

Президент США добавил, что компании, которые начинают строительство завода или уже строят его, будут освобождены от пошлин.

Трамп отдельно объявил, что администрация введет 50% тариф на все кухонные шкафы, тумбы для ванных комнат и сопутствующие товары с 1 октября, а также 30% тариф на мягкую мебель.

– Причиной этого является масштабное “стихийное заполнение” рынка США этими товарами из других стран. Это очень несправедливая практика, но мы должны защищать наш производственный процесс из соображений национальной безопасности и по другим причинам, – написал Трамп.

Президент также заявил, что с 1 октября будет введена 25% пошлина на грузовики, произведенные за пределами Соединенных Штатов.

В следующем месяце Верховный суд США рассмотрит, может ли Трамп использовать чрезвычайные полномочия для оправдания своих радикальных пошлин на товары других стран.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.