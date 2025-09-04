Администрация Дональда Трампа подала в Верховный суд США просьбу о быстром рассмотрении ходатайства о сохранении его тарифов. Это произошло после того, как суд низшей инстанции признал недействительными большинство его глобальных пошлин.

Об этом пишет издание Politico.

Трамп обжалует в Верховном суде отмену тарифов

Адвокаты Министерства юстиции призвали судей рассмотреть дело в ускоренном порядке, аргументируя это тем, что судебные обжалования тарифов создают неопределенность, поскольку администрация стремится использовать их для решения различных вопросов внешней политики, в частности для того, чтобы заставить Индию прекратить закупку российской нефти.

Генпрокурор Д. Джон Савер попросил Верховный суд рассмотреть дело до следующей недели, заслушать аргументы в начале ноября и “ускорить” окончательное решение “в максимально возможной степени”.

– Ставки в этом деле не могут быть выше. Президент и члены его кабинета министров пришли к выводу, что тарифы способствуют миру и беспрецедентному экономическому процветанию, а отказ от тарифных полномочий подвергнет нашу страну торговым репрессиям без эффективных средств защиты и вернет Америку на грань экономической катастрофы, – написал Сауэр.

На прошлой неделе Апелляционный суд США по федеральным вопросам принял решение подавляющим большинством голосов о незаконности пошлин, но приостановил исполнение решения, чтобы дать возможность подать апелляцию в Верховный суд.

Если решение Апелляционного суда останется в силе, это может сорвать текущие торговые переговоры и, возможно, заставить правительство вернуть миллиарды собранных пошлин.

Дело ставит под сомнение законность значительной части пошлин Трампа, включая пошлины на ведущих торговых партнеров Канаду, Мексику, ЕС и Китай.

Вместе с петицией, в которой администрация просит Верховный суд рассмотреть дело, она подала ходатайство об ускорении рассмотрения дела, ссылаясь на необходимость “срочного решения”. Предприятия, оспаривающие пошлины, согласились на предложенный ускоренный график.

