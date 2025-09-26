Трамп запроваджує нові мита на ліки, меблі та вантажівки з 1 жовтня
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження низки тарифів на конкретні товари, які набудуть чинності 1 жовтня 2025 року. Це включає мита на будь-які фармацевтичні препарати, виробники яких не мають заводів у США.
Про це пише видання The Hill.
Трамп запроваджує нові мита
Тарифи, які є доповненням до масштабних взаємних мит, запроваджених Трампом для країн усього світу, ймовірно, викличуть критику, особливо щодо імпорту фармацевтичних препаратів.
Експерти вже висловлюють занепокоєння, що ці тарифи можуть спричинити проблеми з ланцюгами постачання та ускладнити і підвищити ціни на придбання певних ліків.
– З 1 жовтня 2025 року ми будемо застосовувати 100% мито на будь-які брендові або запатентовані фармацевтичні продукти, за винятком тих випадків, коли компанія будує свій фармацевтичний завод в Америці, – написав Трамп у Truth Social.
Президент США додав, що компанії, які розпочинають будівництво заводу або вже будують його, будуть звільнені від мит.
Трамп окремо оголосив, що адміністрація запровадить 50% тариф на всі кухонні шафи, тумби для ванних кімнат та супутні товари з 1 жовтня, а також 30% тариф на м’які меблі.
– Причиною цього є масштабне “стихійне заповнення” ринку США цими товарами з інших країн. Це дуже несправедлива практика, але ми повинні захищати наш виробничий процес з міркувань національної безпеки та з інших причин, – написав Трамп.
Президент також заявив, що з 1 жовтня буде запроваджено 25% мито на фури, виготовлені за межами Сполучених Штатів.
Наступного місяця Верховний суд США розгляне, чи може Трамп використовувати надзвичайні повноваження для виправдання своїх радикальних мит на товари інших країн.