Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил продажу платформы TikTok группе американских инвесторов.

Об этом сообщили во время официальной трансляции из Белого дома.

Трамп разрешил продажу TikTok: что известно

По словам Трампа, сделку согласовал президент Китая Си Цзиньпин.

Сейчас смотрят

Американский лидер подчеркнул, что благодаря этому решению популярный видеосервис сможет и в дальнейшем функционировать на территории США.

— Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон будут играть очень большую роль с точки зрения безопасности, защиты и всего остального, — заявил президент США, комментируя состав консорциума, который получит контроль над TikTok.

Он также признался, что во время предвыборной кампании именно TikTok помог ему получить поддержку молодой аудитории.

Напомним, 16 сентября Дональд Трамп в четвертый раз отложил запрет TikTok в США.

Согласно новому решению, приложение может работать еще три месяца – до 16 декабря 2025 года.

Федеральным органам предписано не принимать меры на основании закона, который определяет TikTok угрозой национальной безопасности из-за его китайского происхождения.

Основным условием для сохранения сервиса на американском рынке остается продажа американских активов компании ByteDance. На завершение сделки владельцы получили дополнительные 90 дней.

Это был четвертый перенос дедлайна по запрету TikTok в США с начала 2025 года.

Сначала конечную дату переносили с января на апрель, затем – на июнь, потом на сентябрь, а теперь – на декабрь.

16 сентября также стало известно, что Вашингтон и Пекин достигли соглашения, которое позволит TikTok остаться на американском рынке с учетом интересов безопасности обеих сторон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.