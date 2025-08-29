Глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей провели встречу в Нью-Йорке со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивеном Виткоффом.

Украинская сторона пригласила американского дипломата посетить Украину.

Встреча Ермака с Виткоффом: что известно

— Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров и готовы к обсуждению широкого спектра вопросов. Считаем, что необходимо давление со стороны мирового сообщества, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и, в частности, проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров. Пригласил господина Виткоффа посетить Украину в ближайшее время, — написал Ермак в Telegram.

По словам главы ОП, во время разговора ключевыми темами стали координация дипломатических действий и реализация всех договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне.

В начале встречи Ермак рассказал Виткоффу о военных преступлениях России. В частности, о массированной комбинированной атаке дронами и ракетами на Киев, в результате которой погибли 25 человек, среди них четверо детей.

— К сожалению, Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и явно затягивает боевые действия. Украина поддерживает решительную настроенность президента Трампа и всех партнеров как можно скорее достичь длительного мира. Именно Украина воспринимает положительно все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждое из них тормозит именно российская сторона, — подчеркнул глава ОП.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица после завершения переговоров назвал встречу плодотворной и подчеркнул конструктивный тон диалога.

— С самого ее начала до последней минуты она проходила в конструктивном духе и с ощущением искреннего желания найти работающие решения для имплементации договоренностей между президентами Украины Владимиром Зеленским и США в Вашингтоне 18 августа, — написал Кислица в сети Х в пятницу вечером.

