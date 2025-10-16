Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что Индия не будет покупать нефть из РФ

По словам американского лидера, в этом его заверил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Сейчас смотрят

– Он (Моди, – Ред.) заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть в России. Это большой шаг. Теперь я собираюсь убедить Китай сделать то же самое, – заявил Трамп.

Президент США добавил, что прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится.

Он подчеркнул, что закупка Индией российской нефти “дает России возможность продолжать эту бессмысленную войну, где они уже потеряли полтора миллиона человек”.

Реакция Индии

На фоне заявления Трампа в МИД Индии заявили, что для Дели приоритетом является обеспечение интересов индийских потребителей.

– Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью ориентирована на эту цель, – сказал представитель ведомства Рандхир Джайсвал.

Он добавил, что для Индии важно обеспечить стабильные цены на энергоносители и надежные поставки.

Как пишет Bloomberg, после заявления Трампа о готовности Индии отказаться от нефти из РФ цена на нефть выросла до пятимесячного минимума, что может привести к сокращению мировых поставок.

Нефть марки Brent торговалась выше $62 за баррель после падения на 2,2%, а нефть марки West Texas Intermediate стоила около $59.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.