Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление, и призвал Путина перестать убивать
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочела бы перейти в наступление на фронте против России. Глава Белого дома также резко призвал российского диктатора Владимира Путина к прекращению агрессии и убийств украинцев.
Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами вместе с директором ФБР Кешем Пателем в Овальном кабинете.
Трамп о войне РФ против Украины
По мнению Трампа, Украина хочет перейти в наступление на поле боя с Россией. Глава Белого дома отметил, что вскоре будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о войне.
— И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление, — заявил он.
По словам президента США, он должен принять решение по этому поводу.
BREAKING: Trump on Ukraine:
They want to go offensive.
I’ll make a determination on that, but they would like to go offensive, and we’ll have to make a determination. pic.twitter.com/artCbj5UtX
— Clash Report (@clashreport) October 15, 2025
Трамп назвал требование к Путину
Как утверждает глава Белого дома, США хотят от лидера Кремля Владимира Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян.
Трамп отметил, что Россия за время полномасштабного вторжения потеряла 1,5 млн человек, преимущественно военнослужащих.
Недавно во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем Трамп в очередной раз повторил, что он разочарован Путиным.
Кроме этого, глава Белого дома заявил о планах поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об оружии, в частности о дальнобойных ракетах Tomahawk, которые Киев просит у Вашингтона.