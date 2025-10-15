Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочела бы перейти в наступление на фронте против России. Глава Белого дома также резко призвал российского диктатора Владимира Путина к прекращению агрессии и убийств украинцев.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами вместе с директором ФБР Кешем Пателем в Овальном кабинете.

Трамп о войне РФ против Украины

По мнению Трампа, Украина хочет перейти в наступление на поле боя с Россией. Глава Белого дома отметил, что вскоре будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о войне.

— И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление, — заявил он.

По словам президента США, он должен принять решение по этому поводу.

Трамп назвал требование к Путину

Как утверждает глава Белого дома, США хотят от лидера Кремля Владимира Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян.

Трамп отметил, что Россия за время полномасштабного вторжения потеряла 1,5 млн человек, преимущественно военнослужащих.

Недавно во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем Трамп в очередной раз повторил, что он разочарован Путиным.

Кроме этого, глава Белого дома заявил о планах поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об оружии, в частности о дальнобойных ракетах Tomahawk, которые Киев просит у Вашингтона.

Источник : White House

