Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту.

Про це він заявив на пресконференції в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що Індія не купуватиме нафту з РФ

За словами американського лідера, у цьому його запевнив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

– Він (Моді, – Ред.) запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер я збираюся переконати Китай зробити те ж саме, – заявив Трамп.

Президент США додав, що припинення закупівель не відбудеться миттєво, але процес скоро завершиться.

Він наголосив, що закупівля Індією російської нафти “дає Росії можливість продовжувати цю безглузду війну, де вони вже втратили півтора мільйона людей”.

Реакція Індії

На тлі заяви Трампа у МЗС Індії заявили, що для Делі пріоритетом є забезпечення інтересів індійських споживачів

– Захист інтересів індійських споживачів в умовах нестабільної енергетичної ситуації завжди був нашим постійним пріоритетом. Наша імпортна політика цілком орієнтується на цю мету, – сказав представник відомства Рандхір Джайсвал.

Він додав, що для Індії важливо забезпечити стабільні ціни на енергоносії та надійні постачання.

Як пише Bloomberg, після заяви Трампа про готовність Індії відмовитися від нафти з РФ ціна на нафту зросла до п’ятимісячного мінімуму, що може призвести до скорочення світових поставок.

Нафта марки Brent торгувалася вище $62 за барель після падіння на 2,2%, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала близько $59.

