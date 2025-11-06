Одна из самых влиятельных фигур в Демократической партии, а также первая в истории женщина-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Об этом 85-летняя Пелоси сообщила в видео, которое стало ее любовным письмом к городу Сан-Франциско, пишет CNN.

Нэнси Пелоси уходит на пенсию

– Я искренне любила быть вашим голосом в Конгрессе и всегда уважала песню Святого Франциска – Господи, сделай меня инструментом твоего мира, – гимн нашего города. Вот почему я хочу, чтобы вы, мои сограждане из Сан-Франциско, узнали об этом первыми. Я не буду баллотироваться на переизбрание в Конгресс, – сказала 85-летняя Пелоси.

Она заявила, что с благодарностью ждет свой последний год службы как гордая представительница города. Пелоси подчеркнула, что обращается к городу, который искренне любит, с призывом помнить о своей силе.

По ее словам, Сан-Франциско уже не раз творило историю, достигало прогресса и было примером для других – и теперь должно продолжать этот путь, оставаясь активным участником демократии и отстаивая американские идеалы.

Это заявление положило конец многочисленным предположениям последних дней о том, что Пелоси вскоре объявит о завершении своей 38-летней карьеры в Конгрессе.

Нэнси Пелоси впервые была избрана в Конгресс в 1987 году, а в 2007 году вошла в историю как первая женщина-спикер Палаты представителей. Она остается единственной женщиной, занимавшей эту должность. Это произошло после выборов 2006 и 2018 годов.

Конгрессменка обнародовала свое решение уйти в отставку через два дня после одной из крупнейших политических побед последних лет: громкой победы на референдуме в Калифорнии, который перекроил карту штата в пользу демократов перед промежуточными выборами 2026 года.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, Пелоси лично собрала десятки миллионов долларов для этой кампании. Хотя сама Пелоси не участвовала в выборах во вторник, это стало достойным завершением ее легендарной политической карьеры, пишет издание.

