Одна з найвпливовіших фігур у Демократичній партії, а також перша в історії жінка-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила, що не балотуватиметься на переобрання.

Про це 85-річна Пелосі повідомила у відео, яке стало її любовним листом до міста Сан-Франциско, пише CNN.

Ненсі Пелосі йде на пенсію

– Я щиро любила бути вашим голосом у Конгресі і завжди шанувала пісню Святого Франциска – Господи, зроби мене інструментом твого миру, – гімн нашого міста. Ось чому я хочу, щоб ви, мої співгромадяни з Сан-Франциско, дізналися про це першими. Я не буду балотуватися на переобрання до Конгресу, – сказала 85-річна Пелосі.

Вона заявила, що з вдячністю чекає на свій останній рік служби як горда представниця міста. Пелосі наголосила, що звертається до міста, яке щиро любить, із закликом пам’ятати про свою силу.

За її словами, Сан-Франциско вже не раз творило історію, досягало прогресу й було прикладом для інших – і тепер має продовжувати цей шлях, залишаючись активним учасником демократії та відстоюючи американські ідеали.

Ця заява поклала край численним припущенням останніх днів про те, що Пелосі невдовзі оголосить про завершення своєї 38-річної кар’єри в Конгресі.

Ненсі Пелосі вперше була обрана до Конгресу в 1987 році, а в 2007 році увійшла в історію як перша жінка-спікер Палати представників. Вона залишається єдиною жінкою, яка обіймала цю посаду. Це сталося після виборів 2006 і 2018 років.

Конгресменка оприлюднила своє рішення піти у відставку через два дні після однієї з найбільших політичних перемог останніх років: гучної перемоги на референдумі в Каліфорнії, який перекроїв карту штату на користь демократів перед проміжними виборами 2026 року.

Як пише CNN, посилаючись на джерела, Пелосі особисто зібрала десятки мільйонів доларів для цієї кампанії. Хоча сама Пелосі не брала участі у виборах у вівторок, це стало гідним завершенням її легендарної політичної кар’єри, пише видання.

