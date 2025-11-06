Президент США Дональд Трамп заявил, что негативное решение Верховного суда по иску о правомерности введения импортных пошлин может иметь катастрофические последствия для страны.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News.

Трамп о решении Верховного суда по пошлинам

– Скажу так: это было бы разрушительным для нашей страны, если бы мы проиграли. Это одно из самых важных дел в нашей истории, — заявил он.

Накануне Трамп написал в своей соцсети The Truth Social, что “дело в Верховном суде – это буквально вопрос жизни или смерти для Соединенных Штатов.

– С победой мы получим огромную, но справедливую финансовую и национальную безопасность, – считает Трамп, добавив, что “без нее мы практически беззащитны перед другими странами”.

Верховный суд США рассматривает дело о возможном превышении президентом полномочий при установлении импортных тарифов. Администрацию в суде представляет министр финансов США Скотт Бессент, который в эфире Fox News заявил, что уверен в поддержке тарифов судом и поэтому настроен «очень оптимистично».

Позже министр финансов, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что, по его мнению, слушания в Верховном суде “прошли очень хорошо”.

В августе Федеральный апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных президентом страны Дональдом Трампом, являются незаконными.

Источник : Fox News

