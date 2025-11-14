Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе в 2026 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова лиц, знакомых с его планами.

Трамп приедет на встречу в Давосе

Издание пишет, что это свидетельствует о потеплении отношений между США и Швейцарией на фоне приближения заключения торгового соглашения между этими странами.

По словам источников, Трамп планирует поехать в Швейцарию с большой делегацией. Глава Белого дома не участвовал в январской встрече, которая состоялась вскоре после его инаугурации, а вместо этого выступил перед участниками по видеосвязи.

Представитель Белого дома, который также высказался на условиях анонимности, сказал, что, хотя ожидается, что президент вернется на форум, планы еще не окончательно утверждены и могут измениться.

– Всемирный экономический форум пригласил глав правительств и государств G20 и других стран на ежегодную встречу 2026 года. Среди них и президент Трамп. Точный список подтвержденных участников будет опубликован за неделю до начала ежегодной встречи, — говорится в заявлении организации, базирующейся в Женеве.

Для швейцарского правительства появление Трампа станет шансом наладить отношения с Белым домом, поскольку исполнительную власть в стране переймет министр экономики Ги Пармелин. Он намерен 1 января принять эстафету президента Швейцарии от Карин Келлер-Зуттер.

