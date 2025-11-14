Президент США Дональд Трамп візьме участь у щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі у 2026 році.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова осіб, обізнаних з його планами.

Трамп приїде на зустріч у Давосі

Видання пише, що це свідчить про потепління відносин між США і Швейцарією на тлі наближення укладення торговельної угоди між цими країнами.

За словами джерел, Трамп планує поїхати до Швейцарії з великою делегацією. Глава Білого дому не брав участі в січневій зустрічі, яка відбулася невдовзі після його інавгурації, а замість цього виступив перед учасниками через відеозв’язок.

Представник Білого дому, який також висловився на умовах анонімності, сказав, що, хоча очікується, що президент повернеться на форум, плани ще не остаточно затверджені і можуть змінитися.

– Світовий економічний форум запросив глав урядів і держав G20 та інших країн на щорічну зустріч 2026 року. Серед них і президент Трамп. Точний список підтверджених учасників буде опублікований за тиждень до початку щорічної зустрічі, — йдеться в заяві організації, що базується в Женеві.

Для швейцарського уряду поява Трампа стане шансом налагодити відносини з Білим домом, оскільки виконавчу владу в країні перейме міністр економіки Гі Пармелін. Він має намір 1 січня прийняти естафету президента Швейцарії від Карін Келлер-Зуттер.

