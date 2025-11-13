Президент Китая Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите Группы 20 (G20) в южноафриканском Йоханнесбурге в следующую субботу, 22 ноября. Не будет на саммите и американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Си Цзиньпин и Трамп пропустят саммит G20

МИД Китая сообщил, что премьер-министр Ли Цян будет представлять страну на саммите лидеров Большой 20. В заявлении министерства не объяснили, почему Си, который присутствовал в прошлом году, на этот раз не будет.

Bloomberg отмечает, что на саммите в этом году не будет лидеров двух крупнейших экономик мира США и Китая, а также России.

На прошлой неделе Трамп заявил, что ни один американский чиновник не будет участвовать в саммите G20, высказав ложное утверждение о геноциде белых граждан. Власти ЮАР категорически отвергают обвинения в геноциде белого населения.

Кремлевский диктатор Владимир Путин ограничен в передвижении из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

Си Цзиньпин сократил свои международные поездки с начала пандемии коронавируса, за исключением крупных саммитов, на которых проводятся важные встречи, например, встреча с Трампом в Южной Корее в прошлом месяце перед саммитом АТЭС.

Вместо этого Пекин проводит дипломатию на своем поле. Например, Си принимал Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Так китайский президент пытается наладить более тесные связи с региональными странами на фоне гонки с США.

Си был в Южной Африке в 2023 году на саммите БРИКС.

Кто поедет на саммит Группы 20

Президент Аргентины Хавьер Милей и президент Мексики Клаудия Шейнбаум также не будут на саммите в Южной Африке.

В то же время несколько европейских лидеров, а также президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют быть на саммите Группы 20.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Скотт Кеннеди не считает, что отсутствие Си на саммите свидетельствует о снижении важности события для Пекина.

— Я не вижу никакого снижения их мнения о том, что эти институты глобального управления являются важными каналами для Китая для донесения своего послания, — сказал он.

В среду президент Южной Африки Сирил Рамафоса преуменьшил значение отсутствия Трампа.

— Мой опыт в политике показывает, что бойкоты никогда не дают результата — они имеют очень противоречивый эффект. G20 состоится — все остальные главы государств будут здесь, и в конечном итоге мы примем фундаментальные решения. Их отсутствие — это их потеря, — сказал Сирил Рамафоса.

Источник : Bloomberg

