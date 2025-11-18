Совет Безопасности ООН проголосовал за принятие резолюции, подготовленной Соединенными Штатами, которая поддерживает план президента Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и санкционирует создание международных стабилизационных сил для палестинского анклава.

Совет безопасности ООН поддержал план США по Газе

План предусматривает создание международных стабилизационных сил (МСС), в которые, по словам США, несколько неназванных стран предложили внести свой вклад.

Резолюцию поддержали 13 стран, включая Великобританию, Францию и Сомали, и ни одна страна не проголосовала против предложения. Россия и Китай воздержались.

Спикер Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что принятие резолюции было “важным шагом в укреплении перемирия”.

ХАМАС отклонил резолюцию, заявив, что она не соответствует правам и требованиям палестинцев. Исламистская группировка написала в Telegram-канале, что план “навязывает международный механизм опеки над сектором Газа”, который палестинцы, по их словам, отвергают.

Согласно резолюции, международные стабилизационные силы (ISF) будут сотрудничать с Израилем и Египтом, а также с новосозданной палестинской полицией, чтобы помочь обеспечить безопасность приграничных районов и гарантировать процесс окончательного разоружения вооруженных группировок, включая ХАМАС.

До сих пор полиция в этом регионе действовала под руководством ХАМАС.

Согласно резолюции, финансирование восстановления Газы будет осуществляться из трастового фонда, поддерживаемого Всемирным банком. Трамп назвал голосование в Совете безопасности “историческим”.

