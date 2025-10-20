Израиль заявляет о восстановлении перемирия и оказании помощи после авиаударов, в результате которых погибли 26 человек в Газе.

Об этом сообщает Reuters.

Восстановление перемирия в Газе

Боевики ХАМАСа совершили нападение на место дислокации израильских солдат в Рафахе в Газе. Двое солдат погибли. Израиль ответил авиаударами. По данным палестинцев, в Газе погибли 26 человек, среди них одна женщина и один ребенок. Это стало серьезным испытанием перемирия, к заключению которого среди прочих присоединился президент США Дональд Трамп.

Израильская армия заявила, что нанесла удары по целям ХАМАСа по всей территории анклава, в частности по полевым командирам, дислокации боевиков, туннелям и складам оружия.

Трамп заявил, что руководство ХАМАСа, возможно, не причастно к нарушению перемирия: Мы считаем, что, возможно, руководство не причастно к этому.

Трамп сказал, что не знает, были ли оправданы израильские авиаудары.

В то же время вооруженное крыло ХАМАСа заявило, что остается приверженным соглашению о прекращении огня, не знает о столкновениях в Рафи и не контактировало с группами там с марта.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что существует около 40 различных ячеек ХАМАСа и еще нет структуры, которая бы подтвердила их разоружение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что отдал приказ военным решительно реагировать на нарушение перемирия со стороны ХАМАСа.

Опасаясь, что перемирие может закончиться, некоторые палестинцы поспешили скупить товары на главном рынке в Нусейрате, а семьи покинули свои дома в Хан-Юнисе, что на юге, после того, как поблизости прогремели авиаудары.

