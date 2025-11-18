Рада безпеки ООН проголосувала за ухвалення резолюції, підготовленої Сполученими Штатами, що підтримує план президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі та санкціонує створення міжнародних стабілізаційних сил для палестинського анклаву.

Про це повідомляє BBC.

Радбез ООН підтримав план США щодо Гази

План передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил (МСС), до яких, за словами США, кілька неназваних країн запропонували зробити внесок.

Резолюцію підтримали 13 країн, зокрема Велика Британія, Франція та Сомалі, і жодна країна не проголосувала проти пропозиції. Росія та Китай утрималися.

Речник Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік заявив, що ухвалення резолюції було “важливим кроком у зміцненні перемир’я”.

ХАМАС відхилив резолюцію, заявивши, що вона не відповідає правам і вимогам палестинців. Ісламістське угруповання написало в Telegram-каналі, що план “нав’язує міжнародний механізм опіки над сектором Гази”, який палестинці, за їхніми словами, відкидають.

Згідно з резолюцією, міжнародні стабілізаційні сили (ISF) будуть співпрацювати з Ізраїлем та Єгиптом, а також з новоствореною палестинською поліцією, щоб допомогти забезпечити безпеку прикордонних районів і гарантувати процес остаточного роззброєння збройних угруповань, зокрема ХАМАС.

Дотепер поліція в цьому регіоні діяла під керівництвом ХАМАСу.

Згідно з резолюцією, фінансування відновлення Гази буде здійснюватися з трастового фонду, підтриманого Світовим банком. Трамп назвав голосування в Раді безпеки “історичним”.

