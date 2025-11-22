На саммите G20 западные лидеры заявили о готовности присоединиться к обеспечению прочного мира в Украине, подчеркнув, что границы не должны меняться силой. В то же время они обеспокоены разговорами об ограничении численности Вооруженных сил Украины.

Заявление лидеров, собравшихся в Южной Африке на саммите G20, обнародовано на сайте Совета Европейского Союза.

Западные лидеры о “мирном плане” США

Западные лидеры заявили, что готовы присоединиться для обеспечения устойчивого будущего мира, а также подчеркнули четкое соблюдение принципа, что границы не должны меняться силой.

В то же время лидеры выразили поддержку Украине. По их мнению, реализация элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и Организации Североатлантического договора соответственно.

— Мы приветствуем постоянные усилия США по установлению мира в Украине. Первоначальный проект 28-пунктного плана содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы, — говорится в заявлении.

Кроме этого, лидеры выразили обеспокоенность предложенными ограничениями Вооруженных сил Украины, что сделает государство уязвимым для возможных будущих нападений.

В заявлении отмечается, что в ближайшие дни будет продолжена тесная координация с Украиной и США.

Ранее СМИ обнародовали ключевые положения “мирного плана” президента США Дональда Трампа для Украины, который охватывает 28 пунктов. В частности, он включает требования о территориальных уступках и существенных экономических компонентах.

