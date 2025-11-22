”Мирный план” нуждается в дополнительной проработке: заявление лидеров G20
- На саммите G20 западные лидеры подтвердили готовность гарантировать прочный мир в Украине, подчеркнув недопустимость изменения границ силой.
- В то же время они выразили обеспокоенность возможными разговорами об ограничении численности ВСУ.
На саммите G20 западные лидеры заявили о готовности присоединиться к обеспечению прочного мира в Украине, подчеркнув, что границы не должны меняться силой. В то же время они обеспокоены разговорами об ограничении численности Вооруженных сил Украины.
Заявление лидеров, собравшихся в Южной Африке на саммите G20, обнародовано на сайте Совета Европейского Союза.
Западные лидеры о “мирном плане” США
Западные лидеры заявили, что готовы присоединиться для обеспечения устойчивого будущего мира, а также подчеркнули четкое соблюдение принципа, что границы не должны меняться силой.
В то же время лидеры выразили поддержку Украине. По их мнению, реализация элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и Организации Североатлантического договора соответственно.
— Мы приветствуем постоянные усилия США по установлению мира в Украине. Первоначальный проект 28-пунктного плана содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы, — говорится в заявлении.
Кроме этого, лидеры выразили обеспокоенность предложенными ограничениями Вооруженных сил Украины, что сделает государство уязвимым для возможных будущих нападений.
В заявлении отмечается, что в ближайшие дни будет продолжена тесная координация с Украиной и США.
Ранее СМИ обнародовали ключевые положения “мирного плана” президента США Дональда Трампа для Украины, который охватывает 28 пунктов. В частности, он включает требования о территориальных уступках и существенных экономических компонентах.