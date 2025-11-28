На саміті G20 наступного року у Маямі президент США Дональд Трамп сам вирішуватиме, хто потрапить до списку гостей.

Як пише Bloomberg, про це стало відомо після того, як глава Білого дому у соцмережах заявив, що не запрошуватиме Південну Африку, яка цього року головує в G20. Вільне місце на саміті може дістатися Польщі.

Зазначається, що це може бути порушенням протоколу, коли лідер вирішує, які члени групи можуть взяти участь у саміті, не кажучи вже про те, щоб проводити захід у власному готелі. Але Трамп продемонстрував, що йому байдуже до встановлених правил.

Постає питання, хто поїде, а хто ні, і не в останню чергу про те, яка країна може змінити ПАР у Маямі.

– Це один з найважливіших багатосторонніх форумів, які ми ще маємо у світі, і формат, який ми не повинні без необхідності принижувати, — сказав у четвер у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на запитання про слова Трампа.

Канцлер додав, що бойкотуючи минулої суботи саміт у Йоганнесбурзі, американський уряд без необхідності відмовився від впливу, зокрема в частині світу, яка стає дедалі важливішою.

Серед країн, які можуть скористатися прихильністю Трампа, є Польща, яка давно проситься до G20.

У вересні Трамп запросив правого націоналістичного президента Польщі Кароля Навроцького на саміт у Маямі в невизначеному статусі, висловлюючи похвалу колишньому боксеру-аматору, якого він підтримував на виборах.

