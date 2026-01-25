Мощный зимний шторм со смесью снега и льда нарушил авиасообщение во многих регионах США.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов FlightAware.

Массовые отмены авиарейсов из-за шторма в США

По данным FlightAware, авиакомпании отменили более 3,7 тыс. рейсов в субботу. В воскресенье количество отмен возросло еще больше — до более 8,2 тыс. рейсов.

Это стало самым большим суточным показателем отмены авиарейсов в США с начала пандемии Covid-19 в марте 2020 года.

Из-за неблагоприятных погодных условий полностью отменили все рейсы в субботу и воскресенье в международном аэропорту Вилла Роджерса в Оклахома-Сити.

Среди аэропортов, которые пострадали больше всего, — международные аэропорты Даллас-Форт-Уэрт, Нэшвилл и Шарлотта Дуглас.

В авиакомпании Delta Air Lines пояснили, что отмена рейсов является вынужденной мерой для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.

Ограничения коснулись аэропортов Северного Техаса, Оклахомы, Арканзаса, Луизианы и Теннесси.

Администрации американских аэропортов призвали пассажиров внимательно следить за обновлениями о статусе рейсов, проверять дорожные условия перед поездкой в аэропорты и заблаговременно уточнять информацию у авиакомпаний.

Из-за непогоды авиасообщение в ряде штатов остается затрудненным.

